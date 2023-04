Un nou scandal la hochei! Au eliminat semifinalele în plin sezon și au hotărât cine joacă finala Federația Romana de Hochei pe Gheața (FRHG) a hotarat, imediat dupa incheierea sezonului regular, ca Brașovul și Steaua vor juca direct finala Campionatului Național. Asta deși regulamentul stipula ca intai se jucau semifinale intre primele patru clasate. Care ar fi explicațiile? Joi, 6 aprilie 2023, calendarul finalului de sezon 2022-2023 din campionatul național de hochei a suferit o modificare drastica. Astfel, Corona Brașov și Steaua, echipele care au terminat primele in grupa A a campionatului, vor juca direct finala. Deși ar trebui sa joace semifinalele cu Csikszereda, respectiv Gheorgheni!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

