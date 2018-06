Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a dezvaluit, luni seara, la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ca Liviu Dragnea a vrut sa o demita pe Sorina Pintea, ministrul Sanatații. Dragnea l-a ofertat pe Nicolae Banicioiu, cel care ar fu vrut sa devina președinte al PSD, la Congresul din aceasta primavara.”Cei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine ca a trimis Corpul de Control pentru a face verificari la Centrul de arest de la Campina, unde Razvan Alexe a spus ca fostul procuror Mircea Negulescu ii ancheta cu catusele pe masa, cu pistolul in piept si le uda saltelele in arest ca sa nu poata dormi.

- Masuri adoptate in sedinta de guvern Foto: gov.ro La Palatul Victoria este programata sedinta saptamânala de guvern. Ministrii vor aduce astazi o serie de modificari si completari normelor metodologice de aplicare a Legii 227 din 2015 privind Codul Fiscal dar si regulamentului pentru…

- „S-au discutat mai multe teme de interes pentru medicina de familie, inclusiv despre modificarea protocoalelor de prescriere a anumitor medicamente in vederea asigurarii tratamentului pentru pacientii cronici, dar si masuri de debirocratizare a activitatii in cabinetul medicului de familie", a anuntat…

- Se renunta la greva generala din Sanatate, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 11 mai, dupa negocierile purtate de premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu si sindicalistii de la Sanitas si Federatia Solidaritatea Sanitara. In urma celor 12…

- Viorica Dancila a anunțat ca vor avea loc intalniri cu sindicaliștii din sanatate saptamana viitoare pentru rezolvarea problemelor legate de salarizare. Anunțul a fost facut la inceputul ședinței de guvern. Premierul a anunțat ca saptamana urmatoare vor avea loc intalniri cu sindicaliștii din sanatate…

- Protestele din sanatate nu sunt o solutie, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, potrivit careia exista si spitale care functioneaza la jumatate din capacitate, dar toata lumea isi ia salariul si sporul la maxim.

- Reprezentanții sindicatelor din Sanatate au la aceasta ora o intalnire cu ministrul Sorina Pintea, la sediul Ministerului Sanatații, informeaza Antena3. La discuții participa și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.Intrevederea de la sediul ministerului are loc in contextul in care in ultimele…