Dupa ce Amnesty International a publicat un raport in care susține ca civilii din Ucraina sunt in pericol chiar din cauza armatei ucrainene, generand un val de critici al experților, dar mai ales a clasei politice de la Kiev, organizația non-guvernamentala internaționala pentru drepturile omului este din nou acuzata ca face jocul rușilor. Fostul președinte al reprezentanței Fundației „Heinrich Boll” din Ucraina, politologul Sergej Sumlenny, a publicat pe contul sau de Twitter un plic cu imaginea imbrațișarii intre un rus și un ucrainean, desenați in culorile drapelelor naționale ale Rusiei și…