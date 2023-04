Stiri pe aceeasi tema

- Instrumentele de hacking ale unei firme israeliene au fost folosite impotriva jurnalistilor, personalitatilor opozitiei si organizatiilor de advocacy din cel putin 10 tari, inclusiv oameni din America de Nord si Europa, conform unei noi cercetari publicate marti de Microsoft si de autoritatea de supraveghere…

- Citizen Lab a declarat in raportul sau ca a reusit sa identifice o serie de victime din societatea civila ale caror iPhone-uri au fost piratate folosind software-ul de supraveghere dezvoltat de compania israeliana QuaDream, o concurenta de profil inferior a companiei israeliene de spyware NSO Group.…

- Un nou program de spionaj israelian, asemanator cu programul Pegasus, a fost folosit pentru a viza jurnalisti si politicieni din mai multe tari, potrivit laboratorului de cercetare canadian Citizen Lab, informeaza miercuri AFP.

- Un nou program de spionaj israelian, asemanator cu programul Pegasus, a fost folosit pentru a viza jurnalisti si politicieni din mai multe tari, potrivit laboratorului de cercetare canadian Citizen Lab, informeaza miercuri AFP, citat de Agerpres.Programul spion QuaDream a fost creat de compania QuaDream…

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, guvernul elvetian intentionand sa schimbe legile tarii pentru a ocoli votul actionarilor asupra tranzactiei, a informat duminica Financial Times, citand surse apropiate discutiilor, transmite Reuters. Credit Suisse si…

- Europa nu are o prezenta mare in productia de smartphone-uri, deoarece toate companiile majore, inclusiv Apple si Samsung, isi produc telefoanele in Asia, pentru a reduce costurile. HMD, cu sediul in Finlanda, a declarat intr-un comunicat de presa ca lucreaza cu un numar de parteneri de securitate IT…

- Producatorul auto american intentioneaza sa creeze o „structura de costuri mai competitiva” in Europa, unde intampina dificultati, conform unei conferinte online, relateaza Reuters si AFP. Aproximativ 2.300 de angajati vor fi disponibilizati la uzinele producatorului de automobile din Koln si Aachen…

- In ultimele saptamani, a existat o lipsa de claritate in ceea ce priveste bugetele si numarul de angajati, a relatat FT, citand doi angajati ai Meta familiarizati cu situatia. Meta nu a raspuns imediat la o solicitare a Reuters pentru comentarii in afara orelor normale de lucru. La inceputul acestei…