Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice. Sunt convins ca epuizarea bugetului programului Rabla Plus dedicat persoanelor juridice intr-o ora si 37 de minute se datoreaza pe de-o parte popularitatii in crestere…

- Prima sesiune a editiei din acest an a programului Rabla pentru electrocasnice va incepe pe data de 17 iunie, iar bugetul total pentru 2022 este de 100 de milioane de lei, mai mare cu 25 de milioane de lei fata de anul anterior, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos,…

- Prefectul Nicușor Halici a participat joi dupa-amiaza la o videconferința in cadrul careia a fost promovata campania „Curațam Romania – vrem o țara fara deșeuri abandonate”. Videconferința, condusa de Ministrul de Interne, Lucian Nicolae Bode și de ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos,…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, incriminarea faptelor de incendiere si de ingropare a deseurilor si pedepsirea lor cu inchisoare de la 3 la 5 ani, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, incriminarea faptelor de incendiere si de ingropare a deseurilor si pedepsirea lor cu inchisoare de la 3 la 5 ani, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Totodata, Executivul a majorat și amenzile pentru arderea miriștilor.

- In momentul de fata nu exista nicio influenta din directia Ucrainei spre zona de nord a tarii noastre in ceea ce priveste calitatea aerului, a subliniat, luni, 21 martie, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos."Din pacate, riscul poluarii atmosferei si aerului, mai ales pe teritoriul…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a facut astazi o mutare extrem de interesanta, care va face multe valuri in actuala coaliție de guvernare. Directorul general al Administrației Naționale Apel Romane (ANAR) impus de UDMR, Laszlo Barabaș, a fost schimbat din funcție. In…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a facut astazi o mutare extrem de interesanta, care va face multe valuri in actuala coaliție de guvernare. Directorul general al Administrației Naționale Apel Romane (ANAR) impus de UDMR, Laszlo Barabaș, a fost schimbat din funcție. In…