- Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, a devenit primul roman care a reusit sa traverseze inot Canalul Bristol, din Marea Britanie, potrivit unui anunt postat de sportiv, in noaptea de joi spre vineri, pe pagina sa oficiala de socializare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat duminica seara in finala la 200 de metri, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, cu cel mai bun timp al semifinalelor. Evoluția sa a coincis și cu stabilirea unui nou record mondial de juniori.