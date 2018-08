Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința japonezi au spus luni ca luna viitoare vor incepe studiile clinice asupra unui nou tratament pentru Parkinson, prin transplantul de celule stem reprogramate in creier, informeaza Agerpres, citand Reuters. Boala Parkinson este cauzata de o lipsa de ...

- Brighton, clubul lui Florin Andone, l-a transfeat pe iranianul Alireza Jahanbakhsh (24 de ani) și a stabilit un nou record al clubului. Alireza Jahanbakhsh a fost golgeterul ediției precedente de Eredivisie, marcand 21 de goluri in tricoul celor de la AZ Almaar. Oficialii clubului britanic nu au vrut…

- Cercetatori dei SUA au pus la punct un dispozitiv magnetic care poate captura celulele canceroase din sange, potrivit agentiei Xinhua. Tehnica este rapida si eficienta si ar putea contribui la depistarea precoce a cancerului.

- Oamenii de stiinta australieni au descoperit o noua specie de sarpe veninos în statul Queensland (nord), însa se tem ca reptila este deja în pericol de disparitie din cauza mineritului.

- Oamenii de stiinta din China au identificat noi biomarkeri ai cancerului hepatic cu ajutorul carora au dezvoltat o metoda eficienta de diagnosticare a acestei boli, informeaza Xinhua. Cancerul de ficat este una dintre cele mai des intalnite si mai letale maladii pe plan mondial si cele…

- O echipa de cercetatori din Elvetia a anuntat identificarea unui nou tip de celula care se gaseste in depozitele de grasime ale corpului si poate suprima in mod activ formarea celulelor adipoase, descoperirea putand deschide o noua cale catre combaterea obezitatii si a afectiunilor asociate acesteia,…

- Oamenii de stiinta au descoperit peste o suta de gene care influenteaza culoarea parului uman, informeaza luni Xinhua. Cercetatori de la Institutul Genomic din Beijing din cadrul Academiei de Stiinte din China (CAS), in parteneriat cu alte institutii straine, au studiat esantioane multietnice pentru…

- Un barbat de 40 de ani, din judetul Galati, a fost transportat cu o ambulanta in stare foarte grava la spital, dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral. In urma analizelor, s-a stabilit ca barbatul avea o alcoolemie in sange de 6,3 la mie. Din primele informatii, se pare ca el ar fi baut alcool…