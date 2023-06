Un nou plan urbanistic pentru București. 61 de cartiere, un port și un aeroport nou Bucureștiul ar putea avea 61 de cartiere, un port și un nou aeroport! Capitala ar putea fi reorganizata dupa un nou plan urbanistic, așa cum Bucureștiul n-a avut in ultimii 20 de ani. Unele dintre cartiere iși vor pastra numele, altele vor disparea. In zona de Sud va exista un nou cartier, IMGB, pastrand astfel numele unei cunoscute fabrici in perioada comunista. Iar, in premiera, edilii iau in calcul și opinia bucureștenilor fața de toate schimbarile, așa cum se intampla in marile orașe europene, scrie profit.ro.Unele dintre cartiere iși vor pastra numele, altele vor disparea. In zona de Sud… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

