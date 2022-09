Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Timis au intocmit dosar penal pentru lovire si alte violente pe numele unui medic, femeie, din satul Bulgarus, judetul Timis, dupa ce a lovit un pacient care a insistat cu intrebarile privind decontarea anumitor servicii medicale de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Incidentul…

- evoMAG atrage o investiție de 2 milioane de euro de la Catalyst Romania, una dintre cele mai importante firme de capital de risc axate pe tehnologie din Romania, in demersul de a susține dezvoltarea accelerata a companiei. Investiția atrasa este prima de anvergura pentru evoMAG și confirma parcursul…

- In orașul ungar Debrecen (Debrețin), la 90 km de Oradea, va incepe in acest an construcția unei mega-fabrici de baterii pentru mașini electrice, Investiția totala va fi de 7,3 miliarde euro, iar primul client anunțat este Mercedes. Compania care investește este CATL din China.

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi are in plan o investitie de 200 milioane de lei pentru doua noi fabrici de unde ar putea iesi produse sterile si produse topice sterile „made in Romania". Pentru jumatate din investitie, compania a solicitat ajutor de stat (85 milioane de lei), insa cererea…

- Ioan Anton, un roman in varsta de 45 de ani, supranumit și „Imparatul”, a fost extradat in Romania dupa ce in urma cu doi ani a fost arestat in Irlanda pentru ca ar fi ordonat uciderea interlopului Virgil Bușa, tatal fostului iubit al fiicei lui Adi Minune. Virgil Bușa a fost urmarit și batut de subalternii…

- Zona din Romania unde se deschide o noua fabrica. Una din marile companii americane deschidea in Romania doua fabrici, in 2019. Compania produce aici extrudate din aliaj dur de aluminiu de inalta rezistența. Compania produce aceste elemente pentru industria aero, fiind recunoscuta pe plan mondial. La…

- Piața imobiliara din Republica Moldova iși va reveni in scurt timp, chiar daca acest lucru se va intampla treptat și, la inceput, cu mai puține vanzari de apartamente și case decat inainte de 24 februarie. Dezvoltatorul imobiliar Ceslav Ciuhrii a vorbit in cadrul ultimei emisiuni Business UP, de la…

- In urma cu doua luni, Renault a vandut uzina sa din Moscova catre primaria capitalei. Aceasta mișcare a facut parte din planul constructorului francez de a se retrage din Rusia ca urmare a sancțiunilor impuse acestui stat pentru declanșarea razboiului din Ucraina. De atunci, guvernul rus a anunțat renașterea…