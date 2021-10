Americanii de la Popeyes Lousiana Kitchen vin in Romania. Și-au propus, in urmatorii zece ani, sa deschida 90 de restaurante tip fast food. Noul brand de restaurante va fi adus in Romania de Sterling Cruise, companie care mai deține și alte branduri cunoscute, precum Salad Box, Pep & Pepper, Taksim sau Resto Aperto. Acordul semnat cu Sterling Cruise, companie fondata de Dan Isai si alti antreprenori romani, marcheaza si intrarea retelei pe piata est-europeana. Brandul are, in prezent, restaurante deschise și in Spania si Elvetia. Primul restaurant din Romania urmeaza sa fie deschis anul viitor,…