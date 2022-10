De la inceperea razboiului in tara vecina, peste jumatate de milion de ucraineni au ramas in Romania, in incercarea de a-si cladi o viata noua. Astfel, proiectul UA made in RO isi propune sa contribuie la normalizarea vieții refugiaților si sa ii incurajeze sa isi foloseasca experiența și skills-urile intr-o mica afacere lansata in Romania. Un alt obiectiv este sa ii sprijine sa iși creeze comunitați orientate pe business prin care sa se ajute reciproc și sa se integreze mai bine in mediul de afaceri romanesc. Asociația Pentru Bine și agenția Next Advertising lanseaza proiectul UA made in RO,…