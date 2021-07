Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu pompierii istoviti dupa interventia la explozia si incendiul de la Rafinaria Petromidia din Navodari au devenit virale pe internet, fiind distribuite inclusiv de catre vicepremierul Dan Barna si ministrul de Interne, Lucian Bode. Ambii au transmis multumiri pentru interventie si profesionalism.…

- O explozie s-a produs, astazi, la Rafinaria Petromidia din Navodari. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. Oamenii au primit mesaj RO-Alert. Ministrul Mediului a declarat ca impactul asupra mediului poate fi major, scrie digi24.ro

- O explozie s-a produs, vineri, la Rafinaria Petromidia din Navodari. Un barbat care fusese dat disparut a fost gasit mort. Alte patru persoane au fost ranite, una avand arsuri pe 45% din corp. Oamenii din localitațile invecinate au primit mesaj RO-Alert sa ramana in locuințe și sa nu deschida geamurile. …

- VIDEO| INCENDIUL de la Petromidia Navodari: MOMENTUL in care s-a produs EXPLOZIA, filmat de un turist Oamenii din localitațile invecinate au primit mesaj RO-Alert sa ramana in locuințe și sa nu deschida geamurile. Ministrul Mediului a declarat ca impactul asupra mediului poate fi major. UPDATE 14.15.…

- O explozie s-a produs, vineri, la Rafinaria Petromidia din Navodari, Romania. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. Oamenii au primit mesaj RO-Alert. Ministrul Mediului a declarat ca impactul asupra mediului poate fi major cu referire la Digi24.ro. La fața locului au fost trimise suplimentar…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc vineri, in jurul orei 12:20, la Navodari, la Rafinariei Petromidia deținuta de compania Rompetrol. In urma incidentului, trei persoane au fost ranite. Momentul exploziei a fost surprins de o persoana aflata pe malul Marii Negre, aceasta filmand chiar cand…

