- La Galati, un camin privat pentru varstnici, unde se afla peste 150 de persoane, risca sa se transforme intr-un focar, dupa ce doi batrani au murit, iar cel puțin 7 pensionari au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.

- In cursul zilei de 31 martie 2020, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența Sf. Ioan au primit confirmarea testului pozitiv la COVID 19 pentru o pacienta cu varsta de 62 de ani care realiza procedurile de dializa in secția de nefrologie și dializa a unitații sanitare. Pacienta este asimptomatica…

- Ziarul Unirea Un nou focar de COVID-19 intr-un spital: O asistenta de la UPU Cluj-Napoca, diagnosticata pozitiv cu coronavirus O asistenta de la Unitatea de Primire Urgente Cluj-Napoca a fost depistata pozitiv la testul pentru coronavirus si se afla internata la Spitalul de Boli Infectioase Cluj, susține…

- Se inmulțesc cazurile de infectare cu noul coronavirus la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. Deocamdata, autoritațile pastreaza tacerea și nu privesc situația de la spitalul din Lugoj ca pe un focar de infecție cu un virus periculos, deși personalul medical din mai…

- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia„ a trimis 70 de cadre medicale in izolare la domiciliu dupa ce un pacient internat in spital a fost testat pozitiv la testul pentru coronavirus COVID-19, au declarat surse din spital pentru Libertatea.Un pacient internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie…

- Un pacient adus de la Spitalul Județean din Suceava la Spitalul Clinic de Urgența Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri din București a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19.Pacientul in varsta de 43 de ani transferat in noaptea dintre 20 și 21 martie 2020 de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Clubul de fotbal AC Milan a anuntat, sambata seara, ca fostul fotbalist Paolo Maldini, director tehnic al clubului, si fiul sau Daniel, atacant la gruparea milaneza, au fost testati pozitiv cu coronavirus.Paolo Maldini a avut contact cu o persoana gasita ulterior infectata cu Covid-19 si a inceput si…

- Pacientul va ramane in izolare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Craiova.Acesta a ajuns la Craiova dupa ce, inițial, a fost testat in Olt și proba trimisa la "Matei Balș", in Capitala. Acolo, a ieșit testul pozitiv. Ulterior, la prima testare efectuata la…