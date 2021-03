Stiri pe aceeasi tema

- ”Stejarii” nu au putut sa se opuna forței ofensive a georgienilor. Sunt 18 ani de la ultima victorie la Tbilisi Reprezentativa Romaniei a pierdut 17-28 in fața Georgiei, in etapa a 4-a din Rugby Europe Championship. Georgienii au marcat repede primul eseu au partidei, unul de penalizare. Gruzinii au…

- Romania intalnește duminica 28 martie, ora 14:00 (in direct la TVR1), in etapa a patra a Rugby Europe Championship, Georgia. Meciul care are loc la Tbilisi are o dubla miza, pe langa punctele care se pun in joc și care vor stabili ierarhia in aceasta competiție, cele doua echipe iși vor disputa și Cupa…

- Nationala de rugby a Romaniei intalnește duminica, 28 martie, de la ora 14.00 (in direct la TVR 1), in etapa a patra a Rugby Europe Championship (REC), reprezentativa Georgiei. Meciul se va juca la Tbilisi si are o dubla miza, pe langa punctele care se pun in joc și care vor stabili ierarhia in aceasta…

- Staff-ul tehnic al nationalei Romaniei a anuntat un lot de 32 de jucatori pentru meciul cu Georgia, care va avea loc duminica 28 martie, de la ora 13:00, la Tbilisi, in Rugby Europe Championship 2021, Georgia. Lotul ”stejarilor” cuprinde 18 inaintasi si 14 jucatori de treisferturi, potrivit site-ului…

- Romania a obtinut o victorie importanta in Europe Rugby Championship in fata Spaniei. „Stejarii” s-au impus cu 22-16 la Bucuresti iar cele doua eseuri ale echipei nationale au fost marcate de Eugen Capatina si Ionel Melinte, componentii lui SCM Timisoara. Trei timisoreni au fost titulari in jocul cu…

- Nationala de rugby a Romaniei a reusit sa obtina o victorie dramatica in a doua etapa din Rugby Europe Championshp. „Stejarii” au fost condusi cu 27-14 in ultimul sfert de ora, dar au invins cu 28-27! Eugen Capatina, Ionut Muresan si Ionel Melinte sunt jucatorii de la SCM Timisoara care s-au aflat pe…

- Naționala de rugby a Romaniei va debuta sambata, 6 martie, in ediția 2021 a Rugby Europe Championship, intr-un meci cu Rusia, la Soci. Pentru aceasta partida, prima pe care Stejarii o vor disputa dupa un an, staff-ul tehnic a stabilit un lot de 36 de jucatori, 22 de inaintași și 14 jucatori de treisferturi.…

- Viitoarea naționala U21 a Romaniei va incepe in luna septembrie pregatirea pentru turneul final din 2023, cu doua amicale in compania selecționatelor similare ale Angliei și Georgiei, a anunțat marți frf.ro potrivit mediafax. Calificata deja la EURO 2023 din postura de țara gazda, Romania…