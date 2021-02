Stiri pe aceeasi tema

- Inca un deces in urma incendiului de la Institutul Matei Balș. Bilanțul a ajuns la 9 victime. Este vorba de o pacienta in varsta de 70 de ani, transferata dupa incendiu la Spitalul de Urgența Dimitrie Gerota. Femeia era in stare grava, avea Covid și era intubata.

- Patriarhia Romana a trimis un mesaj de condoleanțe și consolare in urma incendiului de la Spitalul Matei Balș din București”. ”Ne rugam lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedați și pentru insanatoșirea grabnica a celor raniti”, spune Preafericitul Parinte Patriarh Daniel. ”Am aflat cu durere…

- Un reșou care funcționa in salonul care a ars ar fi putut declanșa incendiul de la Institutul ”Matei Balș” din București, au declarat pentru G4Media surse din cadrul anchetei. Pompierii și polițiștii criminaliști investigheaza acum cauzele producerii incendiului in urma caruia au murit patru pacienți…

- Ramona Badescu este o femeie implinita. Are 52 de ani si un baietel minunat, pe Ignazio, care creste frumos si are deja 1 an si 4 luni. Actrita si cantareata romanca, stabilita de 30 de ani in Italia, la Roma, a trecut prin momente grele la sfarsitul anului 2020. In luna noiembrie, tatal vedetei s-a…

- Un medic de la Institutul Matei Balș, primul vaccinat din Romania, vorbește despre importanța și beneficiile imunizarii anti-COVID. Doctorul Catalin Apostolescu, primul medic din Romania care s-a vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2, era de garda la Institutul Matei Balș atunci cand a fost adus…

- Avocatul Dan Stan, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, fost subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne a incetat din viața din cauza COVID - 19, anunța senatorul Marcel Vela intr-o postare pe Facebook. „Subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a fost…

- Sase persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au intre 57 si 76 de ani.Deces nr. 447: Barbat, 76 de ani, Constanta, fara antecedente patologice cunoscute, decedat in 11.12, la domiciliu.Deces nr. 448: Barbat, 75 de ani, Constanta, comorbiditati…

- In contextul epidemiologic actual, in care la Timișoara rata de infectare cu Covid-19 a crescut considerabil si urmarea masurilor suplimentare privind suspendarea activitații in centrele expoziționale, conducerea CCIA Timis a decis inca de ieri dupa-masa, 29 octombrie, inchiderea expozitiei. ”In pofida…