Un nou cutremur cu magnitudine 5.2 Cutremur in Grecia. Un seism cu magnitudinea 5,2 grade pe scara Richter s-a produs, joi, in Grecia. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 11:24:17 (ora locala a Romaniei), la o adancime de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 113 km N de Patra, 201 km SV de Salonic, 238 km NV de Pireu, 242 km NV de Atena, 270 km SE de Tirana. Cel mai recent cutremur din Grecia s-a produs pe 31 ianuarie, in insula Dodecanese, seism care a avut magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter. Mișcarea tectonica a avut loc la o adancime de doar 10 kilometri și s-a resimțit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Grecia. Un seism cu magnitudinea 5,2 grade pe scara Richter s-a produs, joi, in Grecia.Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 11:24:17 (ora locala a Romaniei), la o adancime de 10 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 113 km N de Patra, 201 km SV de Salonic, 238 km…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs joi in largul Insulelor Dodecaneze din Grecia, a anuntat Institutul de Geodinamica al Observatorului din Atena, citat de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost raportate persoane ranite sau pagube materiale importante. Epicentrul cutremurului a fost localizat…

- Imagini teribile vin din Turcia, unde 22 de oameni au murit si peste o mie au fost raniti intr-un cutremur devastator de 6.8 grade pe scara Richter. Sunt cel putin 30 de oameni in viata sub daramaturi, iar echipele de salvare depun eforturi uriase pentru a-i scoate teferi.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri seara în estul Turciei, au informat autoritațile locale, fara preciza deocamdata daca s-au înregistrat victime sau pagube, transmite AFP.Seismul s-a produs în districtul Sivrice din provincia Elazig,…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km NE de Manisa, 68km S de Balikesir, 89km NE de Izmir, 93km NE de Karabaglar, 132km N de Aydin, 146km V de Usak, 168km SV de Bursa, 175km NV de Merkezefendi, 180km NV de Denizli, 194km V de Kutahya", a notat infp.ro, cu referire la primul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia in legatura cu prognozarea unor noi fenomene meteo severe incepand de luni, precum: intensificari puternice ale vantului, temperaturi scazute sub media normala a perioadei, inghet,…

- Marți dupa-amiaza s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter, potrivit realitatea.net. Seismul a avut loc la ora 16.54, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs la o adancime de 148 km, in…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…