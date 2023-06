Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Asociația Consultanților in Management din Romania (AMCOR) organizeaza o conferința regionala interactiva in care se vor aborda cele mai noi informații privind fondurile europene disponibile pentru organizațiile din Regiunea Vest in 2023, sub genericul…

- Misiunea economica timișeana organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in Statele Unite ale Americii a deschis noi posibilitați de colaborare economica romano-americana. Delegația de afaceri a CCIAT a fost primita, in data de 8 mai, de Dana Beldiman, consul general onorific al Romaniei…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de beneficiar, și S.C. DIACOSTAMPET SRL, partener in cadrul Proiectului „Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, anunța lansarea cursului gratuit de competențe digitale, la nivel de baza.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a comunicat calendarul urmatoarelor cursuri autorizate de formare profesionala organizate in luna aprilie: – expert achiziții publice, perioada 3-aprilie – manager proiect, perioada 4-21 aprilie – expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene,…