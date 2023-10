Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea convoi de „20-30" de camioane ar putea intra duminica in Gaza, a anunțat sambata șeful ONU pentru ajutor umanitar, potrivit Sky News.Șeful responsabil cu ajutoarele al ONU a alimentat speranțele ca un al doilea convoi de camioane cu ajutoare va fi trimis duminica in Gaza, conform mediafax.…

- Așa cum se știe, in ultimele doua zile, zeci de camioane incarcate cu ajutor umanitar așteapta in Egipt, aproape de frontiera cu Fașia Gaza. Dupa acordul dat de Israel, Egiptul urmeaza sa permita vineri trecerea a maximum 20 de camioane, data fiind degradarea foarte rapida a situației in teritoriul…

- Coordonatorul ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, a declarat miercuri pentru CNN Europe ca ajutorul umanitar pentru Gaza - odata ce poate trece granita dintre Egipt si teritoriul palestinian - va trebui sa fie de ordinul a 100 de camioane pe zi.Alimentele si apa le lipsesc celor 2,4 milioane…

- Presedintele american, Joe Biden, a spus miercuri ca omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, cu care tocmai a discutat telefonic, a „acceptat” sa „lase cel mult 20 de camioane sa treaca” frontiera pentru a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza, relateaza AFP. „Daca Hamas le confisca sau nu le lasa…

- Martin Griffiths, șeful ONU pentru ajutor umanitar, a declarat luni ca se va deplasa in Orientul Mijlociu pentru a sprijini negocierile privind acordarea de ajutor in Fașia Gaza aflata sub blocada, potrivit agenției Reuters.

- Cel mai nou ultimatum dat de Israel pentru evacuarea nordului Fașiei Gaza a expirat, dar este neclar deocamdata cand anume va lansa armata israeliana atacul promis „din aer, de pe mare și de pe uscat”. In acest timp, situația s-a inrautațit in nordul Israelului, unde un civil a murit și alți trei au…

