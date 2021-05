Un nou contingent de militari români a revenit din Afganistan - VIDEO „Misiune indeplinita pentru al doilea contingent de militari romani ce s-au intors acum din Afganistan”, a anunțat Ministerul Apararii Naționale.Planul de retragere a celor peste 600 de militari este coordonat cu comandantii din teatrul de operatii din Afganistan. Finalizarea procedurilor va avea loc pana pe 11 septembrie 2021. Calendarul repatrierii militarilor nu este public din motive de securitate, dar este sincronizat cu planificarile facute de celelalte state membre NATO. celilalți membri ai Alianței Nord-Atlantice.MApN a inceput in 1 mai Procesul de retragere a militarilor romani din Afganistan… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

