Avioanele chineze care au intrat duminica in Zona de Identificare a Apararii Aeriene au fost 34 de avioane de vanatoare J-10 si J-16, un bombardier H-6 si patru avioane de transport, respectiv doua Y-9 si doua Y-8. Fortele aeriene taiwaneze au emis avertismente radio si au activat sistemele de rachete antiaeriene.Aceasta a fost cea mai mare incursiune a avioanelor de lupta chineze in zona de aparare aeriana a Taiwanului, dupa cea din 4 octombrie, cand au fost detectate acolo 56 de avioane chineze, alte patrunderi mai mici de acest fel avand loc frecvent in ultima vreme.Taiwanul are propriul guvern…