Un nou conflict escaladează: Moscova amenință deschis Londra Moscova a amenintat luni ca va raspunde sanctiunilor ''ostile'' anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism de pedepsire a incalcarilor drepturilor omului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Rusia isi pastreaza dreptul de a lua masuri de represalii in legatura cu decizia ostila a Regatului Unit", a indicat intr-un comunicat ambasada Rusiei la Londra. Citește și: EXCLUSIV VIDEO Cutremur major in Poliție! Scandal fara precedent: Mașini care circula fara ITP valabil Ministerul de Externe de la Londra a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a amenintat luni ca va raspunde sanctiunilor ''ostile'' anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism de pedepsire a incalcarilor drepturilor omului, relateaza AFP. "Rusia isi pastreaza dreptul…

- Ministerul vietnamez al Sanatații a raportat luni 14 noi cazuri de infecție cu coronavirus, toate confirmate la cetațeni vietnamezi reveniți din strainatate și care au fost plasați in carantina, potrivit rador.ro.Citește și: EXCLUSIV VIDEO Cutremur major in Poliție! Scandal fara precedent:…

- Anvisa, autoritatea de reglementare din sistemul medical brazilian, a aprobat declanșarea unor studii clinice pentru un posibil vaccin impotriva coronavirusului, dezvoltat de compania chineza Sinovac, potrivit romania-actualitati.ro.Informația a fost publicata in jurnalul medical oficial,…

- Viitorul Tratatului "Cer Deschis" va fi discutat luni, 6 iulie, la Viena, in cadrul unei conferinte convocate special, potrivit romania-actualitati.ro.BBC amintește ca acordul, care a intrat in vigoare in 1992, permite survolul reciproc intre Rusia si alte peste 30 de tari semnatare, pentru…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 34.869 de morti in Italia, cu opt decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate se apropie de 242.000, potrivit Mediafax.Ministerul italian al Sanatatii a comunicat, luni dupa-amiaza, ca bilantul epidemic este…

- Glasgow Rangers, echipa internationalului roman Ianis Hagi, va debuta in noul sezon al campionatului de fotbal al Scotiei in deplasare cu Aberdeen, pe 1 august, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Campioana Celtic va incepe lupta pentru al zecelea sau titlu consecutiv pe teren propriu, contra…

- Rusia a amenințat luni ca va raspunde sancțiunilor „ostile” anunțate de Londra împotriva a 49 de persoane și organizații, inclusiv 25 de ruși, ca parte a unui nou mecanism de pedepsire a încalcarii drepturilor omului, potrivit AFP."Rusia își pastreaza dreptul de…

- Doua persoane au murit și doua au fost ranite, luni, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de trenul București Nord – Suceava, in comuna Itești, județul Bacau.Potrivit ISU Bacau, accidentul feroviar s-a produs in comuna Itești, satul Dumbrava, iar doua persoane au murit, scrie mediafax.ro.…