- Joi, 13 iulie, la Targu-Mures va avea loc cel mai important eveniment din tara organizat cu prilejul Zilei Nationale a Contabilului Roman. Acesta se va desfasura sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluam impreuna!", si va avea loc la Sala de Conferința Hotel Grand Corpul Experților Contabili și…

- Targumureșeanca Barabasi Kinga a reușit o dubla performanța la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska (Polonia) cucerind doua medalii la teqball, una de aur in proba de simplu feminin și una de argint in proba de dublu feminin. Sportiva nascuta in urma cu 26 de ani la Targu Mureș este profesoara…

- Clubul nostru a reusit sa prelungeasca angajamentul a doi jucatori emblematici pentru sectia de baschet. Astfel muntenegreanul Goran Gajovic, respectiv suedezul Jonathan Person vor juca inca un sezon sub culorile echipei noastre! Pentru „pistolarul Gajo" acesta va fi cel de al zecelea sezon in baschetul…

- Proprietarii unor companii de pe strada 22 Decembrie 1989, numarul 150, Targu Mureș, sunt nemulțumiți de faptul ca autoritațile locale au autorizat amplasarea unei terase pe un trotuar din vecinatatea sediului lor. Aceștia se plang de faptul ca accesul pe trotuar este mult ingustat de mesele terasei.…

- Joi, 22 iunie, de la ora 15.00, Muzeul de Etnografie si Arta Populara din Targu-Mures va gazdui vernisajul expozitiei „Zestrea banatenilor. Costume traditionale din Banatul de Campie, podoabe si documente etnografice". „Despre frumusetea si valoarea estetica, documentara a costumului popular banatean,…

- Joi, 15 iunie, a avut loc o conferința de presa la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, in care s-a vorbit despre echipa masculina de futsal a clubului care a promovat in Liga I și care va porni la drum cu un nou staff. In ceea ce privește sezonul competițional, acesta va incepe la sfarșitul…

- In data de 8 iunie 2023, la Casa de Cultura "Mihai Eminescu" Targu Mureș a avut loc evenimentul intitulat "Gala Performanței" in cadrul caruia zeci de elevi mureșeni au fost premiați pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile școlare desfașurate in anul școlar 2022-2023 la…