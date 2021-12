Un nou centru de vaccinare va fi deschis la Selgros Prefectul Marian Grigoraș a declarat ca un nou centru de vaccinare va fi deschis in Iași. Centrul de la Selgros va folosi vaccinuri Pfizer și Johnson. Cu sprijinul Consiliului Județean Iași, al Direcției de Sanatate Publica și al Serviciului de Telecomunicații Speciale vom deschide de luni, 06.12.2021, un nou centru de vaccinare, intr-un spațiu pus la dispoziție cu generozitate de SELGROS Cash&Carry, in incinta acestui spațiu comercial, situat in Mun. Iași, Șoseaua Nicolina nr. 57A. Vaccinurile utilizate vor fi Pfizer și Johnson&Johnson. Pana in momentul de fața peste 300.000 de ieșeni sunt vaccinați… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

