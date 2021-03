Norvegia a anuntat luni moartea prin hemoragie cerebrala a unei ingrijitoare in varsta de pana in 50 de ani, care a fost spitalizata dupa ce a fost vaccinata cu vaccinul impotrova covid-19 AstraZeneca-Oxford, fara sa se stabileasca, in acest stadiu, vreo legatura cu vaccinarea, relateaza AFP, citata de News.ro. Vaccinare etapa a III-a. Pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru a va inscrie pe plaforma Acesta este al doilea caz de acest fel semnalat in decurs de cateva zile in aceasta tara din Nord, care a suspendat joi, ”din precautie”, utilizarea vaccinului dezvoltat de catre laboratorul…