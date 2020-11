Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a arestat un barbat suspectat de crima și acte de canibalism, dupa ce oasele unei victime au fost gasite intr-un parc din Berlin, potrivit BBC.Experții criminaliști au stabilit ca oasele aparțin unui barbat in varsta de 44 de ani, care a disparut in urma cu doua luni.Cainii i-au condus…

- Procurorul general al Germaniei a anunțat luni ca un cetațean german nascut în Egipt care lucra la biroul de presa al guvernului federal a fost acuzat de spionaj în favoarea serviciului de informații egiptean, transmite Reuters.Barbatul, identificat doar ca Amin K. datorita legilor…

- Seful de la Tesla tocmai a recunoscut ca ii place sa manance doner kebab. Elon Musk a fost intrebat pe Twitter ce a mancat in Germania, in timpul vizitei sale la Berlin, acolo unde Tesla construieste o noua giga-factory. "Germania ofera unele dintre cele mai bune prajituri si produse de patiserie. Care…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins duminica acuzatiile Rusiei conform carora Germania intarzie investigatiile in cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, care este sub tratament medical la un spital din Berlin in urma unei otraviri, relateaza DPA. Intr-un interviu pentru postul…

- Pastorul german Reinhold Zuber, in varsta de 77 de ani, a fost gasit ucis in apartamentul sau din cartierul Moabit, din Berlin, pe 4 iulie. Miercuri, anchetatorii germani au anunțat ca in Romania au fost reținuți doi barbați, de 20 și 24 de ani, suspectați de crima.

- Germania are dovezi clare ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters si DPA.