- Primaria Timișoara pregatește o noua operațiune „Ghilotina”, daca operatorii de cabluri de comunicații nu le duc in subteran pana la 1 noiembrie. Vizate sunt zone 20 Decembrie 1989, bd. Michelangelo, I.C. Bratianu, C.D. Loga, Regele Ferdinand și Regele Carol I, unde tocmai au avut loc lucrari la carosabil.

- La Timișoara incepe prima ediție a unui nou festival. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca vineri, incepand cu ora 17.00, se desfașoara Festivalul Cantareților Stradali, in Piața Libertații. „Sunt mulți oameni talentați care nu au avut șansa de…

- Cozi interminabile pe strazile Timișoarei, din cauza inchiderii circulației pe str. 20 Decembrie, spre primarie, pana miercuri noaptea. S-au format coloane de mașini in toata zona, iar șoferii au umplut rețelele de socializare cu mesaje la adresa primariei. „Promisiunile autoritaților referitoare…

- Din nou vești proaste pentru șoferi. Primaria Timișoara a anunțat, astazi, ca traficul va fi complet inchis in zona centrala intreaga zi de maine. „Primaria Municipiului Timișoara anunța ca se va inchide total traficul rutier pe bv. I.C. Bratianu pe tronsonul cuprins intre str. Michelangelo- Piata Huniade,…

- In primavara/vara lui 2016, un timișorean ii semnaleaza primarului Nicolae Robu ca un cetațean arab (acum in varsta de 60 de ani), Abdul Kareem Abid Atya, absolvent tomnatic (in 2011) de facultate privata la Arad și medic rezident la Radiologie-imagistica ... The post EXCLUSIV! Impostorul protejat de…

- Str. Martin Luther a fost inchisa complet miercuri dimineața, pentru ca drumarii SDM sa poata așterne stratul de uzura. Traficul a fost redeschis deja circulației. Au ieșit peste 50 de locuri de parcare, iar la trecerea de pietoni de la Tribunal va aparea un semafor. Mai mult, din patru in patru…

- Anunț important pentru șoferi facut de catre Primaria Timișoara. Reprezentanții instituției anunța ca traficul rutier va fi inchis pe strazi din centrul orașului de miercuri, și nu de marți, așa cum era preconizat inițial. „Pentru executarea lucrarilor de asternere strat de uzura la obiectivul «Lucrari…