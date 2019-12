Incidentul sangeros a avut loc dupa ce președintele Andres Manuel Lopez Obrador a respins categoric orice intervenție a Statelor Unite in Mexic, in condițiile in care omologul sau american, Donald Trump, a declarat ca Washingtonul va considera cartelurile de droguri mexicane drept organizații teroriste.

Autoritațile din Coahuila au informat inițial ca forțele de securitate au omorat 14 barbați inarmați, sambata și duminca, iar ulterior au rectificat cifra la 17 morti.

Patru polițiști au fost uciși in același schimb de focuri.

Trupurile neinsuflețite a 2 civili neinarmați…