- Senatorul Irineu Darau și-a anunțat candidatura la președinția USR PLUS. „Imi anunț candidatura la președinția USR PLUS. Fac acest pas, deloc ușor pentru mine, fiindca la nivel personal consider ca USR PLUS nu e este intr-un punct deloc bun. Dupa patru ani de cand a fost creat acest partid, dupa o fuziune,…

- Batalia pentru șefia USRPLUS se complica. Joi dimineața și-a anunțat candidatura senatorul Irineu Darau. “Le arunc manușa contracandidaților mei”, Dan Barna și Dacian Cioloș”, a spus el intr-o intervenție televizata. ”E inadmisibil sa fim atat de jos”, și-a argumentat el dorința de a intra in cursa…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a anuntat luni seara ca atât el, cât și Dan Barna vor candida la conducerea formatiunii și si-a exprimat încrederea ca vor exista si alte persoane care sa se înscrie în competitia pentru sefia partidului. Asta vine dupa ce, conform…

- Intrebat daca agreeaza formula ca atat el, cat si Dacian Ciolos sa se retraga din competitie, Barna a spus ca vrea sa mearga mai departe.”Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR-PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe,…

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna nu agreeaza varianta propusa de Dacian Cioloș de a se retrage amândoi din competiția pentru șefia partidului. Barna spune ca a participat la "toate luptele pe care USR-PLUS le-a avut" si ca vrea sa mearga mai departe.Întrebat joi daca agreeaza…

- Dan Barna nu exclude o candidatura a lui Catalin Drula la șefia USR-PLUS, la Congresul din septembrie al partidului. Pâna acum, și-au anunțat candidatura pentru funcția de președinte al formațiunii Dan Barna și Dacian Cioloș. Întrebat joi, la Digi24, despre o eventuala candidatura a…

