Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 58 de persoane au murit in Turcia si doua in Grecia, peste 900 de oameni fiind raniti, conform celui mai recent bilant al cutremurului produs vineri in Marea Egee, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Echipele de salvare au reusit sa scoata in viata de sub daramaturi…

- In timp ce cauta inca supraviețuitori printre daramaturile provocate de cutremurul devastator din Izmir, pompierii au salvat o pisica ranita, cu ajutorul unui caine polițist, relateaza Mediafax, care citeaza presa locala.Operațiunea a avut loc in cartierul Bayrakli. Felina, care a stat captiva sub ruine…

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Cel putin sase persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 202 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de

- Cel putin sase persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 202 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Un cutremur puternic - de 7 grade pe scara Richter - a zguduit vineri Turcia, a fost resimtit la Istanbul si la Atena si a surpat mai multe imobile, iar un ”minitusnami” a avut loc pe Insula greaca Samos, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateza AFP.Vezi și: Cum ar putea…

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 7 și apoi revizuita la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, au anuntat centrele seismologice locale si internationale. In urma seismului, autoritațile turce au anunțat ca in Izmir s-au…