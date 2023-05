Stiri pe aceeasi tema

- O serie de drone Shahed, precum și rachete de croaziera care ar fi putut fi lansate de bombardiere strategice Tu-95MS in regiunea Marii Caspice au fost doborate in timp ce se indreptau spre capitala Kiev. Atacul de luni vine la o zi dupa ce un val uriaș de drone rusești a vizat Kievul, marcand cel mai…

- Rusia a efectuat un atac aerian major in doua valuri asupra Kievului, in noaptea de sambata spre duminica. Este cel mai mare atac cu drone asupra capitalei de la inceputul razboiului, potrivit oficialilor ucraineni. Kievul celebreaza implinirea a 1.

- Suntem in ziua 459 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Serviciul de spionaj militar al Ucrainei susține ca rușii ar fi inceput o operațiune sub steag fals cu arme chimice in regiunea Zaporojie, in timp ce purtatorul de cuvant al Comandamentului de Est al armatei ucrainene,…

- Rusia a lansat un atac aerian de o intensitate "excepționala" asupra Kievului marți dimineața, folosind drone, rachete de croaziera și probabil rachete balistice, au declarat oficialii orașului. Capitala ucraineana a fost lovita de al optulea raid aerian din aceasta luna, transmite Reuters. Civilii…

- Seful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat luni ca lupte „feroce'” continua la Bahmut si a anuntat ca rușii au avansat in acest oraș inca 130 de metri in ultimele 24 de ore. In prezent, ucrainenii mai controleaza 2,6 kilometri patrați din acest oraș. La randul sau, Statul…

- Un oficial ucrainean de rang inalt pune la indoiala declaratiile lui Evgheni Prigojin, liderul companiei de luptatori Wagner, privind retragerea trupelor sale, și susține ca in realitate Rusia aduce la Bahmut mai mulți mercenari pentru a captura orașul pana de Ziua Victoriei, relateaza Reuters si CNN,…

- Estul Ucrainei ramane epicentrul luptelor, cel mai fierbinte punct al confruntarii dintre forțele Moscovei și cele ale Kievului fiind in continuare Bahmut, unde trupele ruse reușesc sa avanseze in anumite zone, potrivit viceministrului ucrainean al Apararii. In sud, pericolul se menține in jurul centralei…

- Aflat intr-o vizita la Varșovia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 5 aprilie, ca țara sa considera ca Polonia va deveni un partener esential in amplul efort de reconstructie dupa incheierea razboiului lansat de Rusia, informeaza Agerpres preluand agenția de știri Reuters.…