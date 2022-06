Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane necunoscute au deschis focul, sambata seara, pe o strada aglomerata din Philadelphia. In urma atacului, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața si alte 11 au ajuns la spital, a anuntat politia, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Paisprezece persoane, din cate stim noi, au fost…

- Cel puțin trei persoane au murit și alte cateva au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in regiunea Garmisch-Partenkirchen din Bavaria. Incidentul a declanșat operațiuni de salvare la scara larga, precizeaza Deutsche Welle. „Exista o vasta operațiune in desfașurare”, a declarat un purtator…

- Cinci persoane au fost ranite joi, in cursul unui atac armat intr-un cimitir din Wisconsin, in nordul Statelor Unite. Incidentul s-a petrecut in timpul inmormantarii unui barbat ucis de politie la sfarsitul lunii mai, au potrivit polițiștilor locali.

- Cel puțin patru oameni au murit și 10 au fost raniți, in cel mai recent atac armat din Statele Unite. Un barbat a intrat cu doua arme intr-un spital din Oklahoma și a deschis focul. Forțele de ordine l-au gasit mort și presupun ca s-a sinucis. Nu se cunosc deocamdata motivele atacului.

- Mai multe persoane au fost impuscate sambata seara in timpul unui schimb de focuri care a avut loc in centrul orasului Chattanooga, din statul Tennessee, potrivit ABC News. Un echipaj al politiei din Chattanooga patrula in centrul orasului in jurul orei 22:48 (ora locala), cand au observat mai multe…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise, iar alte 15 ranite in urma unei explozii care a izbucnit la o moschee din vestul Kabulului, Afganistan, vineri, au declarat oficialii locali. Incidentul a avut loc pe fondul unui val de atacuri asupra lacasurilor de cult afgane si a tintelor civile in timpul lunii…