Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite in urma unui accident auto ce a avut loc la un raliu in Ungaria. Incidentul a avut la cursa ORB Esztergom-Nyergesujfalu, cand una din mașinile ce concurau a ieșit de pe carosabil.

- O masina de raliu a intrat, duminica, intr-un grup de spectatori in Ungaria, provocand moartea a patru persoane si ranirea altor cateva, a anuntat politia, relateaza AP, potrivit News.ro.

- Patru oameni au murit si alti sapte au fost raniti duminica in Ungaria dupa ce un vehicul care participa la un raliu a iesit de pe traseu si a intrat in spectatori, au anuntat autoritatile, transmite AFP.Accidentul s-a produs intre orasele Labatlan si Bajot din regiunea Komarom Esztergom (nord).Motivele…

- Cel puțin patru persoane au murit si alte sapte au fost ranite duminica in Ungaria dupa ce un vehicul care participa la un raliu a iesit de pe traseu si a intrat in spectatori, au anuntat autoritatile ungare, citate de AFP.

- Patru morți și aproximativ 30 de raniți este bilanțul unui accident ce a avut loc duminica la un raliu auto in Ungaria. Incidentul a avut la cursa ORB Esztergom-Nyergesujfalu, cand una din mașinile ce concurau a ieșit de pe carosabil. E posibil ca una din persoanele decedate sa fie un copil. Mai multe…

- Patru morți și aproximativ 30 de raniți este bilanțul unui accident ce a avut loc duminica la un raliu auto in Ungaria. Incidentul a avut la cursa ORB Esztergom-Nyergesujfalu, cand una din mașinile ce concurau a ieșit de pe carosabil. E posibil ca una din persoanele decedate sa fie un copil. Mai…

- Patru persoane au murit și cel puțin 21 au fost ranite dupa ce un incendiu a izbucnit in cursul nopții de duminica spre luni la un azil de batrani din vestul Germaniei. Cauza incendiului este inca in curs de investigare, noteaza Euronews. Incidentul – relatat pentru prima data de agenția de presa germana…

- Trei muncitori și-au pierdut viața și alți trei au fost salvați de sub daramaturi pe un șantier din Florența, in urma prabușirii unei grinzi masive de beton la construcția noului supermarket Esselunga. Incidentul s-a petrecut pe via Mariti, in zona fostului „Panificio Militare” de la periferia orașului,…