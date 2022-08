Un nou ambasador al Israelului la București Dupa ce David Saranga, fostul ambasador al Israelului in țara noastra, a predat ștafeta, și-a facut incalzirea pe marginea terenului, apoi chiar a intrat in teren, noul ambasador. El se numește Reuven Azar, este diplomat de cariera, și a fost pana de curand director al grupului de lucru Israel-SUA-China din Ministerul israelian de Externe. De asemenea, mai trebuie spus ca, pana in septembrie 2021, Azar a fost consilier adjunct pentru securitate nationala si politica externa in cadrul Consiliului National de Securitate Nationala, dar, in acelasi timp, și consilier de politica externa al premierului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

