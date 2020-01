Stiri pe aceeasi tema

- Primul hotel de gheata din lume, Icehotel, aflat in Suedia, aniverseaza 30 de ani, iar echipa din spatele acestuia a pregatit pentru noul sezon de iarna o serie de evenimente inedite pentru a marca aceasta ocazie speciala, relateaza CNN. O sala de teatru si o punte de observatie sculptate in gheata…

- Este 1 Decembrie, ziua in care tot romanul sarbatoreste Ziua Nationala. Se implinesc 101 ani de la Marea Unire de la 1918. La ora 11.00 in Piata Arcul de Triumf va incepe o parada militara impresionanta la care sunt asteptati sa asiste peste 10.000 de bucuresteni. 4.000 de militari vor trece cu mana…

- Inaugurat cu fast la 17 noiembrie 1869 in prezenta imparatesei franceze Eugenie, Canalul Suez sarbatoreste intr-o atmosfera de discretie 150 de ani de la inaugurare, ceea ce contrasteaza cu istoria sa lunga si zbuciumata pe fondul turbulentelor din Orientul Mijlociu, relateaza luni AFP.Proiectat…

- Regizoarea britanica Andrea Arnold, actorul suedez Mikael Persbrandt si regizorul australian David Michod vor face parte din juriul celei de-a 18-a editii a Festivalului International de Film de la Marrakech din Maroc, care va avea loc in perioada 29 noiembrie - 7 decembrie si va fi prezidat de actrita…

- Valoare record la „Licitația Colecției unei familii de Doctori. Belle Epoque”, organizata de Artmark! Pentru 12.000 de euro, practic, prețul unei mașini, s-a adjudecat o lampa Art Deco. Plafoniera din bronz dore și sticla originala Holophane, piesa de colecție, de o raritate extrema, a fost creata…

- Culița Sterp are foarte multe motive de bucurie. Dupa impacarea cu Carmen de la Salciua, cantarețul are parte in continuare de lucruri frumoase in viața sa. Fratele artistului iși sarbatorește ziua de naștere.

- Ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, a participa luni la inaugurarea magazinului Casei de Comert Agroalimentar "Unirea" din Bucuresti, acesta fiind cel de-al doilea din lantul de 60 de magazine propuse a fi deschise in acest sistem. Ministrul a parcurs traseul care leaga sediul ministerului…

- Carey a povestit despre problemele de sexism și control cu ​​care s-a confruntat in anii ei de tinerețe, ca superstar, forțata, pentru un timp, sa se resemneze cu toate. “Aveam 18 ani cand am primit primul contract de inregistrari”, a subliniat ea. „Mulți barbați foarte puternici mi-au controlat cariera…