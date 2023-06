Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Justitiei a lansat o ancheta in legatura cu un muzeu dedicat fostului presedinte Boris Eltin, banuit ca a actionat ca posibil „agent strain", au relatat joi media de stat ruse citate de Reuters.

- MerchantPro, platforma de soluții Saas pentru e-Commerce, organizeaza pe 15 iunie 2023 cel mai mare eveniment de eCommerce din Romania dedicat inovației și performanței. DotCommerce Digital Forum va avea loc la Pentagon Events Hall și reunește cele mai importante nume din comerțul online romanesc. Printre…

- Ministerul rus de Externe a publicat o declarație in care recomanda cetațenilor ruși sa ia in calcul „riscurile” atunci cand planifica calatorii in Republica Moldova. Instituția declara ca rușii sunt supuși unor atitudini „discriminatorii” la intrarea in țara.

- In cinci regiuni ale Federației Ruse sunt efectuate percheziții domiciliare la membrii Congresului Deputaților Poporului (CDP), creat de politicianul rus Ilia Ponomarev (declarat de Ministerul rus al Justitiei drept agent strain in Federația Rusa), relateaza o serie de canale de Telegram, conform Rador.Perchezitii…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a asigurat marti ca autoritatile de la Moscova iau masuri pentru a creste productia de arme de care trupele ruse au nevoie in „operatiunea militara speciala” din Ucraina, unde luptele cu armata ucraineana se desfasoara „pe toata linia de contact a frontului”,…

- Ministerul rus al Apararii a raportat despre atacurile de noaptea trecuta cu „arme de precizie inalta” asupra Ucrainei. Instituția rusa a precizat ca „ținta a fost atinsa” și ca atacurile au fost indreptate spre intreprinderile care produceau arme pentru trupele armate ucrainene. „Ținta a fost atinsa.…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, marți 25 aprilie , ca va expulza un diplomat din cadrul Ambasadei Republicii Moldova de la Moscova și ca autoritațile de la Moscova nu vor permite mai multor oficiali din republica Moldova intrarea in Federația Rusa.

- Ministerul rus de Externe susține ca nu vede, deocamdata, dorința Chișinaului de a relua dialogul cu Moscova. Declarația aparține viceministrului de Externe al FR, Mihail Galuzin, care a mai adaugat ca Rusia și-ar dori relații de buna vecinatate și reciproc avantajoase cu Republica Moldova, conform…