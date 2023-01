Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean și un ucrainean sunt cercetați de polițiștii de frontiera, dupa ce au fost depistați cu permise de conducere false la hotarul Republicii Moldova. Ambii șoferi au recunoscut ca și-au perfectat ilegal actele, transmite Poliția de Frontiera. Pe 15 ianuarie, in PTF Cahul, pe sensul de ieșire…

- In ultimele trei zile, polițiștii de frontiera au documentat noua persoane care au traversat in mod fraudulos frontiera moldo-ucraineana. In toate cazurile sunt vizați cetațenii Ucrainei, barbați cu varste cuprinse intre 24 și 50 de ani.

- La sfirșitul saptaminii trecute, polițiștii de frontiera au identificat doi straini cu acte falsificate. In ambele cazuri sunt vizați cetațenii Ucrainei. In punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe direcția intrare in Moldova s-a prezentat un barbat de 23 de ani, cetațean ucrainean.…

- Un moldovean și un cetațean al Ucrainei au incercat sa treaca frontiera de stat cu acte false, insa au fost depistați de catre polițiștii de frontiera din cadrul PTF Cahul. Ambele incidente au avut loc marți, 6 decembrie.

- La trecerea frontierei de stat au fost depistați doi conaționali care s-au legitimat, in calitatea de șoferi, cu permise de conducere falsificate. Cazurile au fost consemnate in punctele de trecere a frontierei Sculeni și Tudora, ambele fiind pe direcția ieșire din Moldova. {{648228}}Intr-un caz este…

- Un roman de 34 de ani a fost prins pe Aeroportul International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, de catre politistii de frontiera, cu doua permise de conducere false, unul cu insemnele Marii Britanii, celalalt cu ale Germaniei. Conform unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, vineri, barbatul…

- Doi barbați au fost depistați la trecerea frontierei cu acte false. Unul dintre aceștia venea din Federația Rusa, iar al doilea se deplasa spre Germania. Intr-un caz, semnalat in punctul de trecere a frontierei Sculeni, polițiștii de frontiera au supus unui control suplimentar mai mulți pasageri de…

- Noi ilegalitați comise de doi pasageri ai rutei „Moldova-Germania”, asupra acestora s-au depistat carți de identitate romanești - falsificate. Ambele persoane și-ar fi cumparat documentele, oferind intermediarilor cate 270 de euro fiecare.