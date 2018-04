Stiri pe aceeasi tema

- In data de 28 03.2017 Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu a primit vizita unei delegatii formate din reprezentanti ai Securitatii Generale Libaneze in scopul realizarii unui schimb de experienta pe tema documentelor de calatorie avand in vedere situatia recenta inregistrata in…

- In ultimele 24 de ore, in urma a trei denunturi formulate de politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi si ai Sectorului Politiei de Frontiera Aeroport International Cluj Napoca, lucratorii Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea procurorilor,…

- Politistii de frontiera din Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un microbuz cautat de autoritațile italiene pentru confiscare.

- Pentru o cooperare eficienta, pentru al treilea an consecutiv, la 1 martie, Politia de Frontiera Româna și Politia de Frontiera din R. Moldova s-au întâlnit la mijlocul podului rutier Albita-Leuseni. Reprezentantii celor doua autoritati de frontiera si-au oferit simbolic câte…

- Astazi la Punctul de Trecere a Frontierei Albița a fost depistat un barbat in varsta de 31 de ani, cetațean moldovean și roman, conducand un autoturism marca Mitsubitshi Pajero, inmatriculat in Italia.

- Un moldovean in varsta de 35 de ani este cercetat penal in Romania pentru contrabanda cu tigari. Potrivit informatiilor, barbatul a fost oprit de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi langa localitatea Tiganasi.

- Un cetațean moldovean, in varsta de 33 de ani, a fost amendat de catre Poliția municipala din Reggio Emilia, dupa ce a fost prins ca transporta colete fara a avea autorizațiile necesare.

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au identificat miercuri pe raza localitații un barbat de 56 de ani, din municipiul Motru, urmarit internațional, pe numele caruia exista o semnalare emisa de catre autoritatile italiene pentru arestare...