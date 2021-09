Stiri pe aceeasi tema

- Studiul a implicat 499 lucratori medicali – 100 care au primit doze mixte, 200 care au luat doua doze de vaccin realizat de Pfizer/BioNTech, iar restul au primit doua doze de vaccin AstraZeneca. Toti au prezentat anticorpi neutralizanti, care impiedica patrunderea virusului in celule si replicarea acestuia,…

- Artistul si dizidentul chinez Ai Weiwei a dezvelit joi, in orasul portughez Porto, o statuie din fier, cu o inaltime de 32 de metri, sub forma unui copac tropical, opera de arta care, spera artistul, va creste gradul de constientizare a consecintelor devastatoare ale defrisarilor, informeaza Reuters.…

- Romania participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu doar doi sportivi, Ana-Maria Popescu la spada feminin respectiv Iulian Teodosiu la sabie masculin, dar presedintele Federatiei Romane de Scrima, Marius Florea, a declarat pentru AGERPRES ca este convins ca o medalie este un obiectiv realizabil. …

- Lionel Messi (34 de ani) și Neymar (29) au fost numiți cei mai buni fotbaliști de la actuala ediție a Copei America, a carei finala va avea loc in aceasta noapte. CONMEBOL, forul care guverneaza fotbalul internațional din America de Sud, a numit astazi cei mai buni jucatori de la Copa America 2021,…

- Jocurile Olimpice sunt la mai putin de o luna distanta, iar tarile care vor participa la categoria handbal feminin si masculin fac acum ultimele pregatiri si antrenamente pentru castigarea marelui titlu. Din pacate, Romania nu se numara printre ele, dupa ce a fost lasata acasa de Norvegia si Muntenegru. …

- Brazilia va suspenda un contract de 324 milioane de dolari pentru achizitia de vaccin anti-COVID-19 din India, a anuntat Ministerul Sanatatii, dand curs recomandarii Curtii de Conturi (CGU), un caz care l-a atras pe presedintele Jair Bolsonaro in acuzatii de nereguli, transmite miercuri Reuters.…

- Starul Lionel Messi, care va implini joi 34 de ani, nu a ajuns inca la un acord cu FC Barcelona in privinta viitorului sau pe Camp Nou, in conditiile in care actualul contract al fotbalistului argentinian expira peste o saptamana, scrie presa spaniola. Messi se afla in prezent in Brazilia,…

- Selectionata de fotbal a Braziliei a invins reprezentativa statului Peru cu scorul de 4-0, joi, la Rio de Janeiro, intr-un meci din Grupa B a campionatului Americii de Sud pe natiuni, Copa America, turneu pe care il gazduieste. Selecao a obtinut a doua sa victorie in competitie, dupa 3-0 cu Venezuela,…