Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Alinei Gorghiu in America de Sud a fost dezvaluita de comunicatele autoritaților din Brazilia. Deputatul PSD Radu Cristescu o critica pe Gorghiu ca a ținut sub tacere vizita. „Ce inseamna sa vorbești in pustiu: mai zilele trecute faceam apeluri publice la mai-marii Justiției noastre sa se ocupe…

- Ministra Justiției, Alina Gorghiu, este criticata de deputatul PSD Radu Cristescu, dupa cele cateva zile petrecute in Brazilia. Gorghiu s-a aflat in America de Sud fara sa anunțe oficial acest lucru, vizita fiind dezvaluita de comunicatele autoritaților din Brazilia.

- Cateva zeci de exemplare de tarantule, gandaci și scorpioni vii pot fi vazute in cadrul unei expoziții, in Brașov, la Centrul Cultural Reduta. De asemenea, mai pot fi vazute și insecte baț, insecte frunze, dar și insectare. De cand s-a deschis expoziția, sute de brașoveni și turiști au stat la rand…

- Ministrul PNL al justiției, Alina Gorghiu, a declarat vineri, 2 ianuarie, ca nu are voie in calitatea pe care o are sa faca niciun comentariu cu privire la anchetarea prim-vicepreședintelui liberal Iulian Dumitrescu, pentru ca „orice virgula pusa de mine ar fi interpretata” și a dat drept contraexemplu…

- Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat vineri, intr-o postare pe Facebook, ca regreta faptul ca propunerea legislativa care prevede ca 33% dintre locurile eligibile pentru alegerile parlamentare sa revina femeilor nu este adoptata. Ea a adaugat ca spera ca la inceputul sesiunii parlamentare, pe…

- Incepand cu data de joi, 25 ianuarie, strada Doctor Cornel Ciugudean din municipiul Targu Mureș va deveni sens unic. Astfel, strada Doctor Cornel Ciugudean din cartierul Cornișa a municipiului Targu Mureș va deveni strada cu sens unic dinspre strada Rasaritului spre Dimitrie Cantemir, a anunțat Primariua…

- Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a precizat ca in 2023 statul roman a platit peste 10 milioane de lei pentru aducerea condamnaților care au fugit din Romania, pentru a nu-și ispași pedeapsa și a dat mai multe exemple privind cateva cazuri.

- Reprezentanții Ligii Studenților Targu Mureș au anunțat perioada in care se va derula anul acesta unul dintre cele mai așteptate evenimente studențești ale anului, Congresul internațional științific „Marisiensis". Conform anunțului postat pe pagina de Facebook a ligii, cea de-a 28-a ediție a congresului…