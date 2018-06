Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol al culturii, Maxim Huerta, a demisionat miercuri din guvernul investit la Madrid de numai o saptamana, dupa ce presa a relatat ca a evitat plata unor impozite, in urma cu 10 ani, cand era jurnalist TV, informeaza Reuters. Huerta a sustinut ca a platit o amenda legata de declaratiile…

- Tribunalul Suprem spaniol l-a condamnat, marti, in apel pe Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea, la 5 ani si 10 luni de inchisoare pentru acuzatii de coruptie. Pedeapsa a fost redusa, fata de cea pronuntata in februarie, in prima instanta, de 6 ani si 3 luni de detentie, relateaza…

- Fostul sef al guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anuntat marti convocarea unui congres extraordinar al Partidului Popular (PP, centru-dreapta) in cadrul caruia va renunta la sefia acestei formatiuni, informeaza EFE, preia Agerpres.Vezi și: Frank Carlucci, personaj-cheie la Casa Alba in timpul…

- Liderul formatiunii politice Partidul Socialist, Pedro Sanchez, in varsta de 46 de ani, a devenit vineri noul premier al Spaniei, dupa ce Mariano Rajoy a fost demis in urma unei motiuni de cenzura, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Socialistul Pedro Sanchez este noul prim-ministru al Spaniei dupa ce fostul premier Mariano Rajoy a fost demis printr-o motiune de cenzura in Parlament, declansata de scandalul de coruptie in care au fost implicati membri importanti ai pa...

- Liderul socialist Pedro Sanchez, care a depus moțiunea dupa ce partidul lui Rajoy a fost implicat intr-un scandal de corupție, va deveni prim-ministru. “Vom scrie o noua pagina in istoria democrației in țara noastra”, a declarat Sanchez inainte de votul de vineri, potrivit BBC . Mariano Rajoy este…

- Premierul Mariano Rajoy a fost demis de parlamentul spaniol, vineri dimineața, in urma unei moțiuni de cenzura inițiate de socialiști. Pedro Sanchez devine noul prim-ministru al Spaniei, scrie Reuters. Moțiunea impotriva lui Rajoy, cel care a condus Executivul spaniol din 2011, a fost depusa de socialiștii…

- Zilele prim-ministrului Mariano Rajoy la guvernare par numarate dupa ce partidul basc PNV a transmis ca va sustine o motiune de cenzura depusa in urma unui caz de coruptie, deschizand astfel drumul pentru liderul socialist Pedro Sanchez, scrie Reuters. Sustinerea PNV ii ofera lui Sanchez 180 de voturi…