Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost aproape sa dea lovitura pe piața transferurilor, dupa ce se ințelesese cu clubul Slavia Praga pentru ghanezul Emmanuel Yeboah. Mutarea a picat, iar conducerea din Gruia a venit cu precizari importante.

- Transferul lui Emmanuel Yeboah (19 ani) de la CFR Cluj la Slavia Praga a cazut din cauza unor probleme medicale descoperite in timpul vizitei medicale. CFR Cluj a fost la cateva minute de cel mai important transfer al iernii in fotbalul romanesc. Ghanezul Emmanuel Yeboah nu a trecut insa vizita medicala…

- Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Cluj, ca Romania trebuie sa-si continue demersurile pentru aderarea la Schengen si ca nu trebuie sa cedeze „santajului nerusinat al Austriei”. Din contra, potrivit liderului UDMR, țara noastra nu ar trebui sa accepte compromisuri.

- Fundașul senegalez Ibrahima Mbaye, fotbalist cu peste 140 de meciuri in Serie A, a semnat in septembrie cu CFR Cluj, dar nu a debutat inca pentru „feroviari”. Impresarul lui Mbaye regreta alegerea și spune ca ii va cauta alta echipa clientului sau in iarna.

- Ibrahima Mbaye (28 de ani), fotbalist cu peste 140 de meciuri in Serie A, a semnat in septembrie cu CFR Cluj, dar nu a debutat inca pentru Campioana. Impresarul fundașului senegalez regreta alegerea și spune ca ii va cauta alta echipa clientului sau in iarna.Ibrahima Mbaye, ex-Inter și Bologna, a semnat…

- Fundașul senegalez Ibrahima Mbaye (28 de ani), fotbalist cu peste 140 de meciuri in Serie A, a semnat in septembrie cu CFR Cluj, dar nu a debutat inca pentru ardeleni. Impresarul lui Mbaye regreta alegerea și spune ca ii va cauta alta echipa clientului sau in iarna. Ibrahima Mbaye, ex-Inter și Bologna,…

- Joi, 10 noiembrie, se implinesc 115 ani de la prima documentare a clubului CFR Cluj, in anul 1907. Cu 8 titluri de campioni, 4 cupe ale Romaniei, 4 supercupe, prezențe memorabile in cupele europene, feroviarii se pot mandri cu una dintre cele mai bogate istorii fotbalistice din Romania.

- Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat azi ca vrea sa il transfere pe Nicolae Stanciu, mijlocașul roman de la Wuhan Three Towns. Anamaria Prodan, agentul jucatorului in varsta de 29 de ani, considera improbabil transferul lui Stanciu in Gruia. „E foarte greu in acest moment ca transferul…