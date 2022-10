Un militar de 22 de ani de la o unitate din Focșani a fost găsit împușcat în cap. Procurorii militari fac cercetări Descoperirea a fost facuta sambata seara de un coleg al tanarului militar care a sunat la imediat la 112. La unitatea militara a Brigazii 8 ROT Focșani, unde a avut loca tragedia, au ajuns și medicii, insa nu au mai putut face nimic pentru maistrul militar. Cazul este instrumentat de procurori, iat din primele date militarul s-ar fi sinucis cu arma din dotare, scriere ziarul Vrancea 24. Potrivit unor surse din ancheta, militarul gasit impușcat avea 22 de ani și era din Botoșani. Incidentul care a avut loc la UM 01471 Focșani a fost semnal de un alt militar. La fața locului au ajuns și medicii,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

