Stiri pe aceeasi tema

- Trei indivizi mascati cu cagule au intrat in casa omului de afaceri Adrian Kreiner, 50 de ani, l-au legat de maini si de picioare, l-au batut crunt și i-au furat ceasurile de valoare. Fiica lui, 23 de ani, a fost bruscata si amenintata cu pistolul pentru a le spune unde sunt banii, transmit agenția…

- Un cunoscut om de afaceri din municipiul Sibiu, in varsta de 50 de ani, se afla intr-o stare critica la Spitalul Județean, luptandu-se pentru viața sa pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Adrian Kreiner a fost victima unei agresiuni brutale petrec

- Un barbat de 30 de ani este in stare critica la spital, dupa ce aseara, inainte de miezul nopții s-a prabușit pe scari. Totul ar fi pornit de la o cearta in cuplu, pe fondul consumului de alcool. Poliția cerceteaza evenimentul. Incidentul s-a petrecut aseara, intr-un bloc pe strada Solomon Halița, din…

- Totul ar fi inceput in urma unui conflict pe fondul geloziei. Cearta dintre soți a avut loc chiar sub ochii fetiței lor de 9 ani.In cele din urma, copila a fost luata de rudele care au sosit la fața locului dupa ce s-a dat alerta. Incidentul are loc intr-un bloc din centrul Capitalei, mai exact, intr-un…

- Un barbat de 78 de ani din judetul Galati, aflat in stare de ebrietate, a fost impuscat de politisti, care au executat sase focuri in directia agresorului, unul dintre gloante ajungand in zona femurului piciorului drept, dupa ce batranul i-a atacat pe agenti cu un cutit si i-a amenintat cu moartea,…

- Un cioban a fost reținut dupa ce și-a ucis un coleg, duminica, la o stana din comuna sibiana Altana, informeaza Antena3. Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus duminica reținerea unui barbatde 27 ani pentru savarsirea infractiunii de omor. „Din coroborarea mijloacelor de proba administrate…

- Medicii au reușit sa readuca la viața un preot de 47 de ani din Teleorman, care fusese gasit inecat in raul Olt. Dupa ce preotului i-au revenit semnele vitale, acesta a fost preluat de ambulanța și transportat la Spitalul Județean de Urgența Alexandria, unde a fost intubat și internat pe secția de terapie…