Stiri pe aceeasi tema

- Un politician milionar din Rusia a recunoscut ca a ucis un barbat pe care l-ar fi confundat cu un urs brun, relateaza BBC. Igor Redkin, 55 de ani, a declarat pentru presa rusa ca a auzit un urs care ar fi dat târcoale mormanelor de gunoi de la marginea localitații Ozernovsky din Kamceatka.…

- ​Un elicopter cu 16 persoane la bord, dintre care 13 turisti, s-a prabusit în peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus, a anuntat guvernul local, informeaza AFP. Elicopterul Mi-8 al companiei Vityaz-Aero s-a prabusit în zona lacului Kuril din rezervatia naturala Kronotski, se…

- Un politician milionar rus a ucis un om despre care a spus ca l-a confundat cu un urs. Autoritatile locale au deschis o ancheta, iar politicianul a fost pus in arest la domiciliu, informeaza BBC, citeaza digi24.ro.

- Un elicopter cu 16 persoane la bord, dintre care 13 turisti, s-a prabusit in peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus, a anuntat joi, intr-un comunicat, guvernul local, informeaza AFP. Elicopterul Mi-8 al companiei Vityaz-Aero s-a prabusit in zona lacului Kuril din rezervatia naturala Kronotski,…

- Un deputat din Adunarea legislativa a regiunii ruse Kamceatka, Igor Redkin, unul dintre cei mai bogati politicieni din Rusia, a marturisit ca a ucis o persoana pe care a impuscat-o pentru ca a confundat-o cu un urs, a relatat marti agentia TASS, citata de EFE. ''Pe 2 august s-a produs o tragedie…

- O adevarata tornada din tantari a fost suprinsa, sambata, in Ust-Kamcheațk, o localitate din regiunea Kamceatka, in Extremul Orient rus. Fenomenul pare tulburator, insa acesta este unul obișnuit pentru localnici. Roiuri imense de tantari iși fac anual apariția in aceasta perioada in estul Rusiei, ceea…

- O adevarata tornada din tantari a fost suprinsa, acum doua zile, in Ust-Kamcheațk, o localitate din regiunea Kamceatka, in Extremul Orient rus. Fenomenul pare tulburator, insa acesta este unul obișnuit pentru localnici.

- Detinuti din Extremul Orient rus vor construi al doilea tronson al caii ferate Magistrala Baikal-Amur (BAM), construita partial de detinuti din Gulag, potrivit acordului incheiat joi intre serviciile penitenciare si o firma de constructii, relateaza AFP.