Un milionar anonim tocmai a plătit 14 milioane de euro pe un tablou Unul dintre rarele tablouri semnate de Vincent van Gogh, “Scene de rue a Montmartre”, care se afla inca in posesia unui privat, a fost vandut joi la Paris pentru suma de 14 milioane de euro, informeaza News.ro. Acest lot a depasit estimarea stabilita intre 5 si 8 milioane de euro. Aceasta cumula trei atuuri: importanta istorica, caracterul inedit si o paleta care il anunta pe marele Van Gogh de la finalul vietii. Au fost suficiente cateva minute, joi, pentru ca panza semnata de Van Gogh sa ajunga la 14 milioane de euro la o sesiune de vanzari organizata de Sotheby’s la Paris. Realizata in direct… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

