Un milion de euro pentru reparații în carierele miniere, inclusiv în cele propuse pentru închidere Complexul Energetic Oltenia (CEO) aloca peste un milion de euro pe final de an pentru reparații de utilaje in carierele miniere. Doua dintre subunitațile miniere aflate pe lista de reparații vor intra sau au intrat in programul de inchidere. Administrația Complexului Energetic Oltenia are in vedere un contract de reparatii mecanice la utilajele apartinand carierelor din cadrul Sucursalei Miniere. Contractul este imparțit in patru loturi. Licitația pentru stabilirea prestatorului de servicii de reparații de un milion de euro este programata in prima decada a lunii ianuarie a anului viitor. Bugetul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

