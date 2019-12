Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut meciul cu Rusia, scor 18-27, primul din faza grupelor principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, și nu mai are șanse la medalii. Ambros Martin, selecționerul Rusiei, a avut cuvinte de lauda pentru jucatoarele „tricolore". ...

- Compania ucraineana "Naftogaz" a respins toate conditiile impuse de concernul rus "Gazprom" pentru incheierea unui nou acord de livrare a gazelor si i-a propus Rusiei sa achite datoria de trei miliarde de dolari in gaze.

- NATO intenționeaza sa declare cosmosul drept sfera sa de activitate. Iuri Șvitkin, vicepreședintele Comitetului pentru Aparare al Dumei de Stat, a vorbit in studioul radio Sputnik despre consecințele acestui pas pentru omenire și despre un eventual raspuns al Rusiei.

- Facebook a anuntat noi masuri pentru combaterea dezinformarii, in perspectiva alegerilor prezidentiale americane care vor avea loc in noiembrie 2020, in aceeasi zi in care a dezvaluit eliminarea unei retele de conturi rusesti pe Instagram care aveau ca tinta alegatori americani. Compania a…

- Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova a prezentat un nou sondaj de opinie vineri, 11 octombrie, care arata ca Ion Ceban, candidatul Partidului Socialistilor la functia de primar de Chisinau, formatiune prorusa condusa de Igor Dodon si Zinaida Greceanii, are cele mai mari sanse…

- Compania „EstconConstruct” SRL informeaza despre incheierea cu succes a tranzacției de achiziționare a pachetului de 17 826 651 de acțiuni ordinare inregistrate cu drept de vot, reprezentand 95,95% din capitalul social al Companiei I.M. „Tirex Petrol” S.A., transmite TRIBUNA. Potrivit unui…

- Șeful diplomației americane Mike Pompeo se va deplasa saptamana viitoare in Italia, o etapa cu tenta personala in regiunea de unde provine familia sa, iar ulterior in Balcani, unde va incerca sa contreze influența Rusiei, a anunțat vineri Departamentul de Stat, citat de AFP.