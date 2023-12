Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai, și deputatul PSD Dan Constantin Șlincu au fost opriți, sambata,16 decembrie, la vama Sculeni, de polițiștii de frontiera, intr-un Audi A6, fabricat in 2009, care figura ca furat.Libertatea a obținut primele imagini cu mașina confiscata de Poliția de frontiera…

- Unul dintre cei mai eficienți polițiști de frontiera in combaterea contrabandei cu țigari la granița de la Prut este cainele polițist „Nero”, de la Poliția de Frontiera din Moldova, care e specializat in descoperirea țigarilor sau produselor din tutun ascunse in spații inchise ale autovehiculelor. In…

- Polițiștii de frontiera satmareni au oprit la ieșirea din țara un cetațean ucrainean care conducea un autoturism, dar permisul prezentat la control nu este un document recunoscut de statul roman. In aceasta dimineața, in jurul orei 06.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru…