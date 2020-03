Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz al ISU Maramureș, care transporta 14 romani intorși din Franța, s-a rasturnat, miercuri, pe o strada din Cluj-Napoca, in urma unui accident cu o alta mașina. Pasagerii erau transportați de la Aeroportul Cluj spre locuri de carantina din Maramureș, informeaza mediafax.ro.Reprezentanții…

- Un microbuz al ISU Maramures, cu 14 persoane intoarse din Franta, s-a rasturnat, miercuri, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in Cluj-Napoca, informeaza AGERPRES . “In jurul orei 18,45 a avut loc un accident rutier la intersectia strazilor Garibaldi si 1 Decembrie, intre un microbuz al…

- Un microbuz in care se aflau 14 romani, intorși din zonele roșii ale Europei, s-a rasturnat in urma unui accident rutier produs pe strada Giuseppe Garibaldi din Cluj-Napoca. Trei persoane cu afecțiuni ușoare au solicitat consult de specialitate. In microbuzul SMURD era doar un membru al echipajului,…

- Un microbuz ISU Maramureș s-a rasturnat in mijlocul șoselei, miercuri, in Cluj-Napoca. In autospeciala se aflau 14 romani intorși din Franța, care urmau sa ajunga in centru de carantinare.

- Un accident de circulație, in care a fost implicat un microbuz aparținand ISU Maramureș, a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18:30, la intersecția strazilor 1 Decembrie 1918 și G. Garibaldi din Cluj-Napoca. Din primele informații, microbuzul care aparține Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Avand in vedere situația de urgența de sanatate publica internaționala declarata de Organizația Mondiala a Sanatații și creșterea numarului de țari/ regiuni cu transmitere comunitara extinsa, duminica, ora 17.00, s-a reunit in ședința extraordinara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU),…

- Trei persoane din Dolj, care s-au intors din Italia, dar care nu au declarat ca au trecut printr-o zona de risc, au fost bagate fortat in carantina, intr-un centru special amenajat in Craiova. Directorul DSP Dolj, Ludmila Prunariu, a declarat ca cele trei persoane au trecut prin Lodi, zona de risc in…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, numarul victimelor din microbuzul care s-a rasturnat miercuri dimineața in Constanța a ajuns la 16. Doua dintre acestea sunt inconștiente, scrie Mediafax.Potrivit IGSU, toate cele 16 victime, din care doua doua inconștiente și 14…