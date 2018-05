Un membru al Guvernului a fost victima unor leziuni cerebrale

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in China a emis miercuri o alerta medicala dupa ce un angajat al guvernului american a fost victima unei leziuni cerebrale, incident ce aminteste de problemele auditive suspecte ale diplomatilor americani in Cuba, informeaza AFP. Autoritatile americane si chineze ancheteaza in prezent asupra…

- Ambasada SUA in China a emis miercuri o alerta medicala dupa ce un angajat al guvernului american a fost victima unei leziuni cerebrale, incident ce aminteste de problemele auditive suspecte ale diplomatilor americani in Cuba, informeaza AFP.Autoritatile americane si chineze ancheteaza in…

- Familii de diplomati revenite in Canada au continuat sa se planga de simptome precum ameteala, dureri de cap si incapacitate de concentrare, iar in unele cazuri astfel de manifestari pareau sa scada in intensitate pentru a reveni apoi, a anuntat luni intr-un comunicat Departamentul canadian pentru…

- Canada a decis sa recheme in tara familiile diplomatilor instalati la Havana, in timp ce continua ancheta legata de "simptomele medicale neobisnuite" de care s-au plans anul trecut o parte dintre acestia, transmite marti dpa. Familii de diplomati revenite in Canada au continuat sa se planga de simptome…

- Statele Unite au publicat o lista de produse din China domniata de bunuri de inalta tehnologie, care intra in componenta unor importuri de 50 de miliarde de dolari pentru care vor impune tarife suplimentare in vederea recuperarii pierderilor provocate de abuzurile Beijinului in domeniul drepturilor…

- Dependenta lumii de sursele de energie precum petrolul si carbunele, unele din cele mai importante surse de poluare, este in scadere, potrivit Bancii Mondiale. "Pana acum modelul a fost carbunele plus energiile regenerabile, modelul poate fi gaze naturale plus regenerabile. Cred ca peste 10-12…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- Federatia internationala de baschet (FIBA) va dubla premiile pentru cele mai bune echipe din competitiile FIBA World Tour de 3x3 pana la un milion de dolari (813.000 euro), in perspectiva intrarii acestui sport in programul olimpic incepand cu JO 2020 de la Tokyo, relateaza EFE. Circuitul…